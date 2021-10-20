تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة لمتحورة “دلتا” في إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة لمتحورة “دلتا”، لطفل يبلغ من العمر 12 عاما.

وأظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف الليلة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات المسجلة منذ بدء انتشار الجائحة إلى 8,021.

وعلى صلة، كشفت هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”) عن تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة لمتحورة “دلتا” التي تعرف باسم AY.4.2، لطفل يبلغ من العمر 12 عاما لم يتلق أي جرعة من التطعيم وعاد قبل فترة قصيرة من مولدوفا.

وكان المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، نحمان أش، قد حذّر من انتشار سلالة دلتا الجديدة التي ظهرت في أوروبا، مشددا على أنها أسرع انتشارا وأكثر خطورة من سائر طفرات فيروس كورونا.

وبينت المعطيات الصدارة عن وزارة الصحة، تشخيص 701 إصابة جديدة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية، وذلك بعد إجراء نحو 55 ألف فحص، لتسجل بذلك أدنى نسبة فحوصات موجبة منذ منتصف تموز/ يوليو الماضي.

في حين شُخصت 1,486 إصابة بالفيروس، أمس، الإثنين، إثر إجراء 104,724 فحصا لتشخيص الإصابة بكورونا، لتنخفض بذلك نسبة الفحوصات الموجبة إلى 1.42%.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 478 مريضا بكورونا؛ في حين انخفض عدد الحالات الخطيرة إلى 354، 75% منهم أشخاص لم يتلقوا اللقاح على الإطلاق.

وبيّنت المطيات أن 157 حالة تخضع لتنفس اصطناعي. فيما وُصِفت 179 حالة بـ”الحرجة”، وأشارت المعطيات إلى أن 40 حالة “متوسطة”، و84 حالة “طفيفة”.

ووفقا للمعطيات الرسمية، انخفضت حصيلة الإصابات النشطة إلى 17,136، في حين وصل عدد الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الجائحة في آذار/ مارس 2020 إلى مليون و318 آلاف و814 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ ثلاثة ملايين و861 ألفا و160.

في حين وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بجرعتي اللقاح إلى خمسة ملايين و704 ألف و380، في حين بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى ستة ملايين و209 آلاف و16 حالات.