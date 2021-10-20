واشنطن: سنفعل كل ما بوسعنا لتحرير الأمريكيين المختطفين في هايتي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2021 8:48 صباحًا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، بأن بلاده ستفعل “كل ما بوسعها” لتحرير المبشرين وأفراد عائلاتهم المختطفين في هايتي.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي في عاصمة الإكوادور كيتو، فجر الأربعاء: “إن تركيزنا في الإدارة منصب بالكامل على هذا الأمر”.

وأشار إلى أن فريقا من مكتب التحقيقات الفدرالي “FBI” منكب على هذه القضية، كما تم إرسال موظفين من وزارة الخارجية الأمريكية إلى هايتي لمتابعة الوضع.

وأضاف أن الطرف الأمريكي على اتصال دائم مع شرطة وحكومة هايتي، متعهدا: “سنفعل كل ما بوسعنا للمساعدة في حل الوضع”.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: “للأسف، هذا أيضا يعرض لمشكلة أكبر بكثير تتمثل في الوضع الأمني الذي ببساطة لا يمكن تحمله، حيث تسيطر العصابات على أجزاء كثيرة في بورت أو برينس وهايتي كلها”.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام الأسبوع الماضي عن مسؤولين أمنيين في هايتي أن أفراد عصابات خطفوا 17 شخصا، بينهم مبشرون مسيحيون وأفراد عائلاتهم، في العاصمة بورت أو برينس.

وأكدت منظمة “جماعة المساعدة المسيحية” الأمريكية، الأحد، اختطاف 17 شخصا ينتمون إليها، بينهم 16 أمريكيا وكندي واحد، في هايتي، موضحة أن مجموعة تضم 5 رجال و7 نساء و5 أطفال واختطفت خلال زيارة إلى دار أيتام أمس السبت.

وأكدت مصادر أمنية في بورت أو برينس لوكالة “فرانس برس” أن خاطفي هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى عصابة “400 مووزو” ويطالبون فدية قدرها 17 مليون دولار للإفراج عنهم.