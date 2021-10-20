ارتفاع قتلى تفجير سوريا المزدوج

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

أعلنت سوريا ارتفاع عدد قتلى الانفجار المزدوج الذي استهدف حافلة مبيت قرب جسر الرئيس بالعاصمة دمشق إلى 14، وعدد من الجرحى.



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري تفاصيل العملية الإرهابية التي تمت بعبوتين ناسفتين، أدت لانفجار الحافلة، وتفحمها بالكامل.

وقال المصدر إن حافلة مبيت عسكري في مدينة دمشق بالقرب من "جسر الرئيس" تعرضت لاستهداف إرهابي بعبوتين ناسفتين، تم لصقهما مسبقاً بالحافلة، مما أدى إلى مقتل أربعة عشر، وسقوط عدد من الجرحى.

وكشف المصدر العسكري أنه "في حوالي الساعة 6,45 (التوقيت المحلي) من صباح اليوم وأثناء مرور حافلة مبيت عسكري في مدينة دمشق بالقرب من جسر السيد الرئيس تعرضت الحافلة لاستهداف إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما مسبقاً بالحافلة".

وأضاف أن انفجار العبوتين أدى أدى إلى مقتل 14 وسقوط جرحى، لم يحدد عددهم، فيما قال إن عناصر الهندسة العسكرية، تمكنوا من تفكيك عبوة ثالثة سقطت من الحافلة المذكورة بعد الانفجار.

وكان التفجير قد أسفر في حصيلة أولية عن سقوط 13 قتيلا، و3 جرحى فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن (8:07 ت. غ) مسؤوليتها عن العملية الإرهابية.

ووقعت عدة هجمات هذا العام على مركبات للجيش في شرق سوريا شنها مسلحون يشتبه في أنهم من تنظيم داعش، ما زالوا ينشطون في المنطقة الصحراوية مترامية الأطراف.

غير أن الانفجارات في دمشق نادرة، منذ أن سيطرت القوات الحكومية على جيوب المعارضة في محيط المدينة.

وتوعدت الحكومة السورية على لسان وزير الداخلية محمد الرحمون، بمحاسبة المسؤولين عن التفجيرين، مشددا على أن سوريا لن تتوقف عن ملاحقة الإرهاب.