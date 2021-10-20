شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب جزيرة «كريت» اليونانية صباح اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال معتدل جزيرة "كريت" اليونانية اليوم الأربعاء، وهو الأحدث في سلسلة من الهزات الارضية، التي ضربت المنطقة، في أعقاب زلزال بقوة 8ر5 درجة وقع في 27 سبتمبر الماضي.

ونقلت صحيفة "كاتيميريني" اليونانية اليوم عن المعهد "الجيوديناميكي" في أثينا قوله إن الزلزال بلغت قوته 3ر4 درجة، ووقع في الساعة الخامسة و44 دقيقة صباحا، بالتوقيت المحلي، على بعد خمسة كيلومرات، شمال شرق بلدة "أركالوشوري" في منطقة "اراكليو" على عمق 7ر11 كيلومتر.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار خطيرة أو إصابات.

وكان زلزال قد وقع أمس الثلاثاء قرب جزيرة كريت اليونانية وبلدات في جنوب غرب تركيا.

وبلغت قوة هذا الزلزال 1ر6 درجة، ووقع عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش صباح أمس الثلاثاء. وكان مركزه في البحر على بعد حوالي 130 كيلومترا جنوب شرقي جزر مثل كريت وكارباثوس.