شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولي.. انكماش بنسبة 30% في الاقتصاد الأفغاني بعد سيطرة طالبان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير اقتصادي إقليمي له أن الناتج المحلي الإجمالي في أفغانستان، ربما يشهد انكماشا، بنسبة 30%، بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في البلاد ووقف المساعدات الأجنبية.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء عن مسؤولين بالصندوق قولهم إن الوضع في أفغانستان كان يتدهور، حتى قبل دخول طالبان كابول ، مشيرين إلى أن وضع كوفيد19- والجفاف من بين العوامل، التي ستسبب الانكماش الحاد في الاقتصاد.

وبعد سيطرة طالبان على السلطة في 15 آب/أغسطس الماضي، توقفت المساعدات غير الإنسانية في أفغانستان، وتم تجميد الأصول الأجنبية وفقد الناس وظائفهم وتكافح البنوك مع كمية محدودة من النقد.

ويشير تقرير الصندوق إلى أن الوضع سيسفر عن انخفاض مستويات المعيشة وربما يدفع ملايين الأشخاص إلى براثن الفقر، مما سيؤدي بعد ذلك إلى أزمة إنسانية.

ويضيف التقرير أن اضطراب الوضع الحالي في أفغانستان ، سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد اللاجئين وسيؤثر على الدول، التي تستضيف لاجئين.

ويطالب الصندوق المجتمع الدولي بزيادة مساعداته الإنسانية لأفغانستان والتركيز على قطاعي الصحة والتعليم.