شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقفه العام الماضي جراء كورونا .. عودة معرض فرانكفورت للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعاودالشهير في فرانكفورت فتح أبوابه مرة أخرى اليوم الأربعاء، وذلك بعدما تم إلغاء جميع الفعاليات العامة التي تجرى بالحضور الشخصي العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

وسيتعين على الزوار تقديم ما يثبت أنهم تلقوا لقاحا ضد الفيروس أو تعافوا منه، أو أن يقدموا نتيجة اختبار سلبية.

وسيتم استقبال 25 ألف شخص بحد أقصى في اليوم الواحد.

وستكون كندا هي ضيف الشرف لهذا العام، وسيتم استضافة روائيين ومصورين ورسامين من كندا.

ومن المتوقع أن تشارك نحو ألفي دار نشر وشركة من 80 دولة هذا العام في معرض فرانكفورت، وهو واحد من أكبر معارض الكتب في العالم.