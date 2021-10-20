كورونا.. متحورة متفرعة عن سلالة دلتا تثير القلق في بريطانيا

لندن: قالت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، أنها “تتابع عن كثب” انتشار متحورة فرعية جديدة لفيروس كورونا، بالتزامن مع ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد.

والمتحورة “ايه واي فور بوينت تو” (AY4.2) متفرعة عن سلالة “دلتا” شديدة العدوى، التي ظهرت في البداية في الهند، وتسببت في تفشي الوباء أواخر الربيع وبداية الصيف.

ورصدت تقارير وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA)، انتشار AY.4.2 في إنجلترا، حيث باتت تشكل حوالي 6% من جميع الحالات في البلاد، وفقًا لأحدث البيانات من نهاية سبتمبر.

وقال متحدث باسم الحكومة “نحن نتابع” المتحورة الجديدة “عن كثب ولن نتردد في اتخاذ إجراء إذا لزم الأمر”. لكنه شدد على أن “لا شيء يوحي بأنها تنتشر بسرعة أعلى”.

ورغم ذلك أضاف المتحدث: ” “لا يوجد دليل على ذلك، ولكن كما يتوقع، نحن نراقب ذلك الأمر عن كثب”، وفق ما نقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

من جانبه، اعتبر مدير معهد علم الوراثة في جامعة كاليفورنيا، فرانسوا بالو، يرى أن المتحورة الجديدة “ليست سبب الارتفاع الأخير في عدد الإصابات في المملكة المتحدة”.

وأضاف الباحث أن ظهورها لا يشكل “وضعا مشابها لظهور المتحورتين “ألفا” و”دلتا” اللتين كانتا أكثر قابلية للانتقال (بنسبة 50 بالمئة أو أكثر) من جميع السلالات في ذلك الوقت”، حسب ما نقلت “فرانس برس”.

وسجلت المملكة المتحدة مؤخرا عددا متزايدا من الإصابات تجاوز 40 ألفا كل يوم، وهو معدل أعلى بكثير من المسجل في بقية أوروبا.

وأحصت بريطانيا في الإجمال نحو 139 ألف وفاة من جراء الوباء.