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قيادات الامارات يهنئون رئيس وزراء النرويج بتشكيل الحكومة

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محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى جوناس جار ستوري رئيس وزراء مملكة النرويج، وذلك بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة.

 

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جوناس جار ستوري رئيس وزراء مملكة النرويج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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