عاجل.. قتلى وجرحى جراء تفجير مزدوج استهدف حافلة في دمشق

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" سقوط قتلى وجرحى جراء انفجار عبوتين ناسفتين أثناء مرورها حافلة عند جسر الرئيس في العاصمة دمشق.



ونشرت قناة الإخبارية السورية على حسابها الرسمي على تليجرام صورا لحافلة متفحمة.

وقالت الوكالة السورية، إن الانفجار أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى،مشيرة إلى أن وحدات الهندسة فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير.