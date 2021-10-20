مقتل 13 في استهداف حافلة تابعة للجيش بقلب دمشق (فيديو وصور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: قالت الوكالة السورية للأنباء “سانا”: إنه تم تفجير عبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة تابعة للجيش عند جسر الرئيس في العاصمة. وبحسب الوكالة فقد أسفر التفجير الذي وقع في قلب العاصمة دمشق، عن 13 قتيلا وسقوط 3 مصابين. وأضافت أن وحدات الهندسة فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير بحافلة المبيت.

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