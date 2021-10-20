شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تعلق رحلاتها الجوية مع 3 دول أوربية.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قررت السلطات المغربية اليوم الأربعاء، تعليق الرحلات الجوية مع ثلاث دول أوروبية.
وبحسب موقع “هسبريس” المغربي فإن السلطات المغربية قررت تعليق الرحلات مع الدول الثلاث، بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا المستجد.
وكانت ليلى مشبال، المديرة العامة لطيران العربية ـ المغرب”، قد كتبت على حسابها في تويتر أن السلطات قررت تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا وهولندا وألمانيا اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق20 أكتوبر.
وأفادت تقارير محلية، أن الأمر يتعلق بمتحور “AY4.2” الذي بدأ ينتشر في بريطانيا، وهو متفرع من سلالة “دلتا” شديدة العدوى، والتي ظهرت في البداية في الهند.
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