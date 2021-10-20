شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار يهز العاصمة الأفغانية وسقوط ضحايا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: ذكرت وسائل إعلام أفغانية، بأن انفجارا ضخما هز العاصمة كابل صباح اليوم الأربعاء، وأسفر عن سقوط ضحايا. وذكرت وكالة “آماج نيوز” الأفغانية، أن الانفجار وقع أمام مقر شرطة الحدود. وينتظر أن يصدر بيانا رسميا من السلطات المختصة لكشف مزيد من التفاصيل حول الواقعة.

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