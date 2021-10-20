شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وسائل إعلام أفغانية تؤكد انفجار ضخم في العاصمة كابل.. وأنباء عن سقوط ضحايا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت وسائل إعلام أفغانية، بأن انفجاراً ضخماً هز العاصمة كابل صباح اليوم الأربعاء، وأسفر عن سقوط ضحايا.



وذكرت وكالة "آماج نيوز" الأفغانية، أن الانفجار وقع أمام مقر شرطة الحدود.

وقالت وزارة الداخلية إن شخصاً مجهولاً ألقى قنبلة يدوية على سيارة مارة تابعة لعناصر حركة "طالبان" وفق روسيا اليوم.

وأكدت الوزارة إصابة اثنين من عناصر الحركة.