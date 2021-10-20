سبعة مفقودين جراء غرق سفينة صيد صينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

غرقت سفينة صيد صينية قبالة مدينة جونسان جنوب غربي كوريا الجنوبية صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن فقدان سبعة من أفراد طاقمها، وفقا لما أعلنه مسؤولو خفر السواحل.



وأوضح المسؤولون أن السفينة، التي يبلغ وزنها 239 طنا، انقلبت بعد منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء بقليل في المياه على بعد 124 كيلومترا جنوب غربي المدينة الكورية، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضافوا أنه تم إنقاذ 8 من أفراد طاقم السفينة، بينما يجرى البحث عن السبعة الآخرين.