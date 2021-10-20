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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب يعلق الرحلات الجوية نحو 3 دول أوروبية. اعرفهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
أعلنت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، تعليق الرحلات الجوية نحو ثلاث دول أوروبية.
وكتبت ليلى مشبال، المديرة العامة لـ"طيران العربية ـ المغرب"، في تغريدة أن السلطات قررت تعليق الرحلات نحو بريطانيا وهولندا وألمانيا.
وأفاد موقع "هسبريس" بأن قرار تعليق الرحلات نحو هذه الوجهات سببه "بروز متحور جديد لفيروس كورونا".