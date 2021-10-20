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المغرب يعلق الرحلات الجوية نحو 3 دول أوروبية. اعرفهم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

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أعلنت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، تعليق الرحلات الجوية نحو ثلاث دول أوروبية.

 

وكتبت ليلى مشبال، المديرة العامة لـ"طيران العربية ـ المغرب"، في تغريدة أن السلطات قررت تعليق الرحلات نحو بريطانيا وهولندا وألمانيا.

 

وأفاد موقع "هسبريس" بأن قرار تعليق الرحلات نحو هذه الوجهات سببه "بروز متحور جديد لفيروس ".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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