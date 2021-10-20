شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادات الامارات يهنئون رئيس وزراء النرويج بتشكيل الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى جوناس جار ستوري رئيس وزراء مملكة النرويج، وذلك بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة.
كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جوناس جار ستوري رئيس وزراء مملكة النرويج.