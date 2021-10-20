كوريا الشمالية تؤكد إطلاقها صاروخاً باليستياً من غواصة.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء أنها أجرت بنجاح تجربة لإطلاق صاروخ باليستي من نوع جديد يطلق من غواصة، أمس.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن الصاروخ الجديد "سيسهم بشكل كبير في تقدم تكنولوجيا الدفاع في بلادنا والقدرات العملياتية البحرية تحت الماء".

ولم يتفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون إطلاق الصاروخ، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وكانت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي قالت إن صاروخا أطلق من قرب سينبو على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية باتجاه بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وجاء الإطلاق بعد أن استعادت الكوريتان خطوط الاتصالات المباشرة بينهما.

وكانت سيئول أعربت في وقت سابق من هذا الشهر عن أملها في استئناف الحوار بين الكوريتين في حين قال الزعيم الكوري الشمالي إن استعادة خطوط الاتصال عبر الحدود تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحسين العلاقات وبناء السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وأثارت بيونغ يانغ، التي تخضع لعقوبات دولية بسبب برنامجها للأسلحة النووية، توترا جديدا في الفترة الأخيرة بإجراء تجارب صاروخية جديدة.