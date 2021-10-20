شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. قتلى وجرحى جراء تفجير مزدوج استهدف حافلة في دمشق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" سقوط قتلى وجرحى جراء انفجار عبوتين ناسفتين أثناء مرورها حافلة عند جسر الرئيس في العاصمة دمشق.



ونشرت قناة الإخبارية السورية على حسابها الرسمي على تليجرام صورا لحافلة متفحمة.

وقالت الوكالة السورية، إن الانفجار أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى،مشيرة إلى أن وحدات الهندسة فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير.