شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة مولودية وجدة والرجاء في الدوري المغربي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

يحل الرجاء ضيفا على مولودية وجدة، الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة، بسبب ارتباطه بخوض مباراة في دوري أبطال أفريقيا.



وخسر الرجاء مباراته الأخيرة بالمسابقة بهدف لهدفين أمام ضيفه نهضة بركان، وذلك بعد 4 انتصارات متتالية.

ويحتل الرجاء المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن الدفاع الحسني الجديدي الذي لعب مباراة أكثر، فيما يتواجد مولودية وجدة في المركز السابع برصيد 8 أهداف.

وتقام مباراة مولودية وجدة والرجاء على الملعب البلدي لبركان في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.

يذكر أن مباريات الدوري المغربي تقام بدون تواجد الجماهير بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتبث مباراة مولودية وجدة والرجاء عبر قناة المغربية الرياضية على الهواء مباشرة، يتعليق هشام فرج.

ويدير المباراة تحكيميا جلال جيد، ويعاونه مصطفى أكركاد، وحمزة الناصيري، والحكم الرابع يوسف التريكي، وحكام الفيديو عادل زوراق وعصام بن بابا.

يمكنك مشاهدة المغربية الرياضية الناقلة للدوري المغربي من خلال الأقمار الصناعية عرب سات وeutelsat، وhot bird وذلك من خلال الترددات التالية.

تردد المغربية الرياضية على عرب سات

التردد: 12683

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 4/3

تردد المغربية الرياضية على eutelsat

التردد: 11513

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 3/2

تردد المغربية الرياضية على hot bird

التردد: 10827

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 4/3

جدول ترتيب الدوري المغربي لموسم 2021-2022

الدفاع الحسني الجديدي – 14 نقطة

الوداد – 13 نقطة

الرجاء - 12 نقطة

الشباب السالمي - 9 نقاط

الجيش الملكي - 9 نقاط

جدول ترتيب هدافي الدوري المغربي لموسم 2021-2022

كابيلو سيكانيينج – أولمبيك خريبكة –3 أهداف

حميد أحداد – الرجاء – 3 أهداف

شعيب المفتول – الدفاع الحسني الجديدي - 3 أهداف

معاد فكاك – يوسفية برشيد – 3 أهداف

محمد الفقيه – المغرب الفاسي – 3 أهداف