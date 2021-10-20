شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. حفل تكريم بنادي القضاة المصري لضيوف الشرف وشركاء العمل لكتاب "الريادة التشريعية للرئيس السيسي" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

شاهد.. حفل تكريم بنادي القضاة المصري لضيوف الشرف وشركاء العمل لكتاب الريادة التشريعية للرئيس السيسي



في أمسية مصرية قضائية .. وعلى ضفاف النيل الخالد ، أقيم بنادي قضاة مصر برئاسة القاضي / محمد عبد المحسن ، حفل تكريم ضيوف الشرف وشركاء العمل لكتاب ؛ الريادة التشريعية للرئيس السيسي " ، تأليف القاضي الدكتور / خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف .

وهذا تقليد جديد يعترف فيه المؤلف بفضل من دونوا بمداد أقلامهم الوطنية .. رؤىً وأفكار ومقترحات فاعلة في موضوعات الكتاب المتنوعة ..

وكذلك شركاء العمل بدءًا من فكرة غلاف الكتاب وتصميمه وخطوطه ، وصَفْ صفحات الكتاب وتدقيقه لغويًا .. وكذلك إتاحة مصادر للكتاب ومراجِعِه .. ثم إخراجه وطباعته ونشره .. وأخيرًا لوجستيات هذا الحفل الكريم وتنظيمه.

ويتضمن هذا الكتاب دراسة توثيقية لمائة تشريع ، ترصد الريادة التشريعية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، خلال سبع سنوات ( 2021 - 2014 ) - منذ توليه المسؤولية وحتى إصدار الكتاب.

كما يتشرف الكتاب بشهادات معاصرة لكبار المفكرين والعلماء والمثقفين من الشخصيات العامة المعنية والخبرات المتميزة المتخصصة في مختلف المجالات.

وترتكز فكرة الريادة من منهج فخامة الرئيس وديدنه الذي لم يبرح وجدانه ، وهي ريادة نابعة من شعوره بالمسؤولية المجتمعية نحو ناخبيه ، وهم المصريون بجميع فئاتهم وأعماهم وتخصصاتهم .. وهي الريادة التي أكدتها الممارسة العملية أثناء المراحل التشريعية.

والمكرمون هم " ضيوف الكتاب " لمساهماتهم القيمة بمقالات ودراسات في هذا الكتاب ؛ وهم كل من المصريات و المصريين الشرفاء ( وفق الترتيب الأبجدي ) :

اللواء الدكتور/ أحمد البدري ،

عضو مجلس الشيوخ

والأستاذ الدكتور / أحمد عبد الظاهر أستاذ القانون الجنائي بحقوق القاهرة

والأستاذ الدكتور / أحمد فتحي سرور

رئيس مجلس الشعب الأسبق

ونقيب السادة الأشراف/ السيد محمود الشريف

وكيل أول مجلس النواب السابق

والدكتورة/ آيات الحداد

عضو مجلس النواب

والمستشار الدكتور/ جميل حليم حبيب

عضو مجلس الشيوخ

والأستاذ الدكتور/ حسام لطفي

أستاذ الملكية الفكرية

والمستشار/ حسين مصطفى فتحي

رئيس هيئة قضايا الدولة

والدكتورة / درية شرف الدين

رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس النواب

والباحثة / دعاء الهواري

معيدة بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة الإسكندرية

والأستاذ الدكتور/ رابح رتيب بسطا

أستاذ المالية العامة والتشريعات الضريبية

والأستاذ الدكتور/ طارق فاروق الحصري

وكيل المعهد العربي AAST

والمستشار الدكتور/ طه عبد العليم

نائب رئيس محكمة النقض

والمستشار/ طه محمد عبده كرسوع

الأمين العام لمجلس الدولة

والمستشار الدكتور/ عبدالعزيز سالمان

الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية 2014

والدكتور / عصام شيحة

رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

والكاتب الصحفي / علي حسن

رئيس مجلس إدارة و تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط

والمستشار/ فرج الدري

عضو مجلس الشيوخ

والأستاذ الدكتور / محمود هاشم

رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية بمصر EUE

والكاتب الصحفي / مصطفى بكري

عضو مجلس النواب

واللواء/ ممدوح شاهين

مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والتشريعية والقضاء العسكري

والكاتب الأديب / محمد عبد الحافظ ناصف

رئيس المركز القومي لثقافة الطفل

والسفيرة الوزيرة / مرفت تلاوي

رئيسة المجلس القومي للمرأة سابقًا

والأستاذة الدكتورة / نادية زخاري

وزيرة البحث العلمي الأسبق

والأستاذة الدكتورة / هالة رمضان

مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

والدكتورة / هبه جمال الدين

مدرس العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي

و المكرمون كذلك هم من شركاء العمل :

الغلاف إهداء من الفنان الكبير / عمرو فهمي

الإشراف العلمي : الأستاذ الدكتور جلال أبوزيد

التدقيق العلمي : بسمة خالد القاضي

تصميم الغلاف إهداء من الفنانة / الحبيبة حسين

الخطوط إهداء من الأستاذ / هاني الهواري

الإخراج الفني إهداء من الأستاذ / محمد محمود

المراجعة اللغوية إهداء من الأستاذ / سيد البوهي

والموقع الالكتروني للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

http://alamiria.com

برئاسة الأستاذ / أشرف إمام عبد السلام

ومطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع

برئاسة اللواء / علي عبد الرحمن

و مؤسسة بتانة الثقافية

برئاسة الدكتور / عاطف عبيد

ودار الأهرام للطبع والنشر والتوزيع

برئاسة الأستاذ / أحمد العشري

كما تم تكريم نخبة من رموز القانون والقضاء والعمل العام في مصر والعالم العربي وهم :

- المستشار / عادل عبد الحميد

وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق

- المستشار الدكتور / جمال ندا

رئيس مجلس الدولة الأسبق

- الوزير الدكتور / كمال شاروبيم

رئيس المجالس الرئاسية المتخصصة

- الوزير مفوض الدكتور / علاء التميمي

مدير إدارة الدراسات الاستراتيجية بجامعة الدول العربية

وفي نهاية الحفل استمع المشاركون إلى أنغام الموسيقى العربية الأصيلة.

من الجدير بالذكر أن عددًا قد حضر الحفل من القضاة والبرلمانيين والقانونيين والصحفيين منهم المستشارين جمال عليوة وخالد المسلمي ومحمد سمير ، والكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية والكاتب الصحفي خالد أمين مدير التحرير ، والكاتب الصحفي علي محمود مدير تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائي ، كما حضر الحفل السيدة نها إبراهيم رئيس الجمعية الإفريقية باللجنة القومية للاتحاد الإفريقي .

وقام على تنظيم الحفل مجموعة من أكفأ شباب الكشافة المصرية بقيادة القائدة هاجر محمد وعضوية عمرو أبو زيد وأحمد مجدي ومحمد أشرف ومحمد حمدي ونها عطية ومحمد عبد المنعم ونهال محمد وأحمد أشرف .