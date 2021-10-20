شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب الأمريكي» يصوت لإدانة كبير مستشاري «ترامب» السابق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صوتت لجنة مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في هجوم الكابيتول في 6 يناير لصالح إدانة ستيف بانون ، كبير مستشاري الرئيس السابق دونالد ترامب في الأشهر الأولى من رئاسته، بتهمة الازدراء، مساء الثلاثاء.

وتبنت اللجنة بالإجماع قرارا يدين بانون بتهمة ازدراء الكونجرس لرفضه الالتزام بمذكرة استدعاء للمثول أمامها يوم الخميس الماضي.

وسيحال القرار إلى مجلس النواب الذي سيصوت عليه قبل إحالة القضية إلى المحكمة. ويهيمن على مجلس النواب الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن.

واستند ترامب إلى ما يعرف بالامتياز التنفيذي ، وهو حق الرئيس في حجب بعض المعلومات عن الكونجرس أو المحاكم.

وينص القرار الذي تم تبنيه على أنه حتى لو استطاع ترامب الدفع بمثل هذا الامتياز، فإن ذلك لن يعفي بانون من واجبه في الإدلاء بشهادته أمام اللجنة.

وذكر القرار أن رفض بانون ليس له أساس قانوني وينتهك المتطلبات القانونية.

واللجنة مكلفة بالتحقيق في ملابسات الهجوم الذي شنه مؤيدو ترامب في 6 يناير على مبنى الكابيتول، مقر الكونجرس الأمريكي في واشنطن.

ويشتبه في أن بانون كان على علم مسبق بخطط تنظيم احتجاجات عنيفة.