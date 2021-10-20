شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. مفاوضات بشأن صفقات تجارية مع دول الخليج والهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المملكة البريطانية كفائة خطتها لجذب الاستثمار من الخارج، كونها تؤمن بقوة الأعمال الربحية، والمشاريع الحرة التي تساهم في تعزيز الفرص وتحسين الحياة.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أمس, في كلمة الختام التي القتها أمام حضور أعمال «القمة العالمية للاستثمار 2021» إن المملكة المتحدة تعمل على تعميق علاقاتها الاقتصادية من خلال إبرام صفقات تجارية مع أكثر من 68 دولة، إضافةً إلى دول الاتحاد الأوروبي، موضحةً أن المفاوضات بشأن صفقات تجارية بين المملكة المتحدة والهند ودول الخليج العربي قد بدأت بالفعل، وأن المملكة المتحدة تعمل الآن على استكمال انضمامها إلى الشراكة العابرة للمحيط الهادئ.

وأضافت تروس أن المملكة المتحدة تعمل مع حلفائها، مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، لتمويل بنية تحتية نظيفة يمكن الاعتماد عليها، وجديرة بالثقة، موضحةً أن الالتزام الذي تم اليوم خلال القمة بمبلغ يقارب 10 مليارات جنيه إسترليني، يؤكد أن المملكة المتحدة لا تزال من بين أفضل وجهات الاستثمار في العالم.