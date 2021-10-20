شكرا لقرائتكم خبر عن قارب شراعي ينقذ 34 مهاجرا في البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذ قارب شراعي مسجل في ألمانيا 34 مهاجرا في البحر المتوسط، ليرسو بعد ذلك في ميناء في جزيرة لامبيدوسا، حسبما قال منظمو مهمة الإنقاذ مساء أمس الثلاثاء.

وأخرج القارب ، الذي يبلغ طوله 19 مترا وتديره منظمة "ريسكيوشيب" ومقرها هامبورج ، المهاجرين من قاربين محملين فوق طاقتهما.

ويجري رعاية جميع المهاجرين الـ 34، من بينهم 15 طفلا وامرأة حامل ، في الجزيرة الإيطالية.

ووصفت "ريسكيوشيب" الظروف على متن القارب الصغير بأنها "محفوفة بالمخاطر" لأنه يناسب في المقام الأول أغراض المراقبة ويعتمد على السفن الأخرى بعد توفير الرعاية الفورية للمهاجرين.

وظل المهاجرون على متن القارب لأكثر من 30 ساعة بعد أن انجرفوا لمدة 24 ساعة في القاربين الصغيرين اللذين تم إنقاذهم منهما.