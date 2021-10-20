محمد الفلاح - أزمة اليمن.. توافق أممي أمريكي نحو الحل السياسي

الأربعاء 20 أكتوبر 2021

أكدت الأمم المتحدة وأمريكا، الثلاثاء، أولوية الحل السياسي الشامل وبشكل "طارئ" للأزمة اليمنية.



وناقش المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبرج، الثلاثاء، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إنهاء الصراع في اليمن، بحسب مكتب المبعوث الأممي لليمن.

وقال المكتب، في تدوينة على حسابه في موقع "تويتر" إن المبعوث الأممي الخاص جروندبرج ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الجهود المبذولة من أجل المضي قدمًا وبشكل طارئ نحو حلّ سياسي كلي يشمل الجميع لإنهاء النزاع في اليمن.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي في تدوينة على حسابه في موقع "تويتر" أن الحديث مع المبعوث الأممي تركز حول العمل معًا لتحقيق حل دائم للصراع في اليمن وتقديم الإغاثة للشعب اليمني.

وأعرب عن تقديره للشراكة مع الأمم المتحدة بشأن الجهود المبذولة في اليمن، لافتا إلى أن الشعب اليمني يستحق الإغاثة بحق.

النقاشات الأمريكية الأممية جاءت عقب جولة خاطفة للمبعوثين الأممي والأمريكي لليمن مؤخرا إلى مسقط للقاء مسؤولين عمانيين ووفد مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

وتضع واشنطن أولوية قصوى لإنهاء الصراع في اليمن، لكن جهودها المبذولة مع الأمم المتحدة تصطدم بتعنت كبير من قبل مليشيات الحوثي لا سيما هجوم مأرب، حيث ترفض المليشيات الانقلابية أي وقف لإطلاق النار ووقف الحرب الدامية التي تدخل عامها الـ7 دون توقف.