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7 مفقودين جراء غرق سفينة صيد صينية قبالة كوريا الجنوبية

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الدمام - شريف احمد - غرقت سفينة صيد صينية قبالة مدينة جونسان جنوب غربي كوريا الجنوبية صباح اليوم الأربعاء ، مما أسفر عن فقدان سبعة من أفراد طاقمها ، وفقا لما أعلنه مسؤولو خفر السواحل.

وأوضح المسؤولون أن السفينة ، التي يبلغ وزنها 239 طنا ، انقلبت بعد منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء بقليل في المياه على بعد 124 كيلومترا جنوب غربي المدينة الكورية ، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضافوا أنه تم إنقاذ 8 من أفراد طاقم السفينة ، بينما يجرى البحث عن السبعة الآخرين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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