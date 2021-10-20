شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مفقودين جراء غرق سفينة صيد صينية قبالة كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غرقت سفينة صيد صينية قبالة مدينة جونسان جنوب غربي كوريا الجنوبية صباح اليوم الأربعاء ، مما أسفر عن فقدان سبعة من أفراد طاقمها ، وفقا لما أعلنه مسؤولو خفر السواحل.

وأوضح المسؤولون أن السفينة ، التي يبلغ وزنها 239 طنا ، انقلبت بعد منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء بقليل في المياه على بعد 124 كيلومترا جنوب غربي المدينة الكورية ، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضافوا أنه تم إنقاذ 8 من أفراد طاقم السفينة ، بينما يجرى البحث عن السبعة الآخرين.