عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلويح أوروبي باستخدام جميع الأدوات ضد استفزازات تركيا

الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365

لوحت المفوضية الأوروبية باستخدام ما أطلقت عليه "جميع الأدوات" ضد استفزازات تركيا.



وقالت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، إن مساعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي "وصلت إلى طريق مسدود" في ظل إخفاقات ديمقراطية شديدة.

جاء ذلك في تقرير المفوضية السنوي الأكثر انتقادا منذ بدأت أنقرة محادثات الانضمام إلى لتكتل قبل 16 عاما.

وأشارت المفوضية إلى أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشرف على التآكل المستمر للديمقراطية وسيادة القانون وأنها تجاهلت توصيات الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

ولفت التقرير لأول مرة أيضا إلى أن أنقرة لم تعد جادة في القيام بالإصلاحات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي حتى على الرغم من إعادة التزام أردوغان في أبريل/نيسان الماضي، بهدف الحصول على عضوية التكتل كاملة في وقت حاول فيه الجانبان تحسين العلاقات المتوترة.

ونوهت المفوضية قائلة: "لم تعالج مخاوف الاتحاد الأوروبي الجدية من استمرار تدهور الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية واستقلال القضاء".

وتابعت "في ظل الظروف الراهنة، وصلت مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد إلى طريق مسدود فعليا".