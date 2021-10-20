شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» تدفع 4.75 مليون $ لأمريكا مقابل تسوية دعوى قضائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة العدل الأمريكية أمس الثلاثاء، إنه من المقرر أن تدفع شركة التواصل الإجتماعي العملاقة فيسبوك غرامة قدرها 75ر4 مليون دولار للولايات المتحدة وما يصل إلى 5ر9 مليون دولار للضحايا المستحقين للتعويض، كجزء من تسوية لدعوى تتهم الشركة بالتمييز ضد العمال الأمريكيين.

وادعت وزارة العدل في دعوى قضائية عام 2020 أن عملية التوظيف في فيسبوك لبعض الوظائف تميز عمدا ضد العمال الأمريكيين.

وجاء في الدعوى أنه "خلافا لمعايير التوظيف القياسية، استخدمت فيسبوك أساليب توظيف مصممة لردع العمال الأمريكيين عن التقدم لمناصب معينة.. ورفضت النظر في طلبات العمال الأمريكيين الذين تقدموا لشغل هذه الوظائف، ووظفت فقط حاملي تأشيرات مؤقتة".