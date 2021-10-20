شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع اليوم الأربعاء لمناقشة أحدث التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية.

وستكون هذه الجلسة مغلقة بناء على طلب من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأكدت بيونج يانج في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنها أجرت بنجاح تجربة لإطلاق صاروخ باليستي من نوع جديد يطلق من غواصة، أمس.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن الصاروخ الجديد "سيسهم بشكل كبير في تقدم تكنولوجيا الدفاع في بلادنا والقدرات العملياتية البحرية تحت الماء".