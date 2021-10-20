شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس ميانمار العسكري يطلق سراح دفعة من المعتقلين بعد الانقلاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت ميانمار، مساء الإثنين، في إطلاق سراح الأشخاص الذين تم اعتقالهم بعد الانقلاب العسكري، عقب إعلان التليفزيون الرسمي أنه سيجري الإفراج عن ما مجموعه خمسة آلاف و600 شخص.

جاء ذلك بعد منع رئيس المجلس العسكرى مين أونج هلاينج من حضور قمة إقليمية قادمة لعدم تعاونه فى تخفيف حدة الأزمة فى البلاد.

ووفقا للإعلان، سيفرج المجلس العسكري عن 4320 شخصا متهمين حاليا بجرائم مختلفة، فضلا عن 1316 شخصا أدينوا بما سماه أنشطة مناهضة للانقلاب.

وتم إطلاق سراح أكثر من 600 شخص من السجون فى جميع انحاء البلاد حتى الآن.

وكان من بينهم مونيوا أونج شين، أحد المتحدثين باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي تتزعمها أون سان سو تشي، وهو أعلى مسؤول في الحزب يفرج عنه حتى الآن.

وبرر الجيش الاستيلاء على السلطة في أول فبراير بزعم تزوير واسع النطاق لأصوات الناخبين خلال الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر، والتي شهدت فوزا ساحقا للرابطة الوطنية للديمقراطية.

وينتظر مئات الأشخاص خارج مختلف السجون في جميع أنحاء البلاد لرؤية أفراد أسرهم وأصدقائهم مساء الثلاثاء.

وقال لين لين من يانجون: «تم الإفراج عن اثنين من أصدقائي ليلة أمس. لقد انتظرت منذ المساء أمام سجن انسين، وكنت سعيدا للغاية برؤيتهما».

وقال الناشط الحقوقي واي واي نو في منشور على صفحته «الضغط الدولي حقق مراده.