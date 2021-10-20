شكرا لقرائتكم خبر عن «قمة أثينا».. تأكيد على احترام وحدة وسيادة دول المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص على ضرورة احترام وحدة وسيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فضلا عن مراعاة مقتضيات الأمن البحري لكل دولة كونه جزءا من الأمن الإقليمي.

وانطلقت جلسات القمة الثلاثية التي عُقِدَت أمس بالعاصمة اليونانية «أثينا» بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس قبرص نيكوس أنستاسيادس.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان صحفي أمس، بأن السيسي استهل الزيارة بلقاء رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث بحث الجانبان عددا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ومستجدات الأزمات القائمة في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والملف الليبي، والوضع في سوريا، وقضية سد النهضة. ووفق المتحدث، تطرق اللقاء إلى مساعي إحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلا عن تطورات قضية سد النهضة في ضوء البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.

وأشار المتحدث إلى أن السيسي أشاد بالتعاون المستمر على الأصعدة السياسية والعسكرية والتجارية، والتنسيق المتواصل بشأن المواقف المتعلقة بالقضايا الإقليمية بمنطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط.