عُثر عليها مصابة بـ 20 طعنة.. مفاجأة في واقعة عروس الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

شهدت التحقيقات في واقعة العثور على عروس، مصابة بـ 20 طعنة في جسدها بمحافظة الدقهلية تطورات جديدة، بعد أن أدلى الزوج المتهم بأقواله في القضية.

قال الزوج المتهم، أمام المباحث، إن زوجته تعاني من اضطرابات نفسية، نافيًا أن يكون أقدم على محاولة قتلها.

وأضاف أنه قبل وقوع الحادث بساعة توجه إلى أحد المشايخ لجلبه إلى المنزل وعند دخوله وجد زوجته وسط بركة من الدماء، وبسؤالها عن مرتكب واقعة طعنها أشارت إلى نفسها، فسارع بنقلها إلى المستشفى.

في السياق ذاته، انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار الحسيني جمال، رئيس نيابة ميت سلسيل والجمالية، وبإشراف المستشار حسام الدين معجوز المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، إلى منزل الزوجية الذي شهد الواقعة.

كما تحفظ فريق النيابة العامة على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل، لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الواقعة، مع انتداب الطب الشرعي، وبيان ما إذا كانت الإصابات الموجودة أحدثتها المجني عليها بنفسها، حسبما زعم زوجها.

ومن جانبها، اتهمت أسرة المجني عليها خطيب سابق لابنتها بمحاولة قتلها، بينما لا تزال التحقيقات في الحادث جارية.

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