هل يتعلق قرار تشغيل المطارات السعودية بفتح الطيران المباشر مع مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

قال عادل حنفي رئيس الاتحاد العام للمصريين السعودية، إن قرار المملكة تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطاراتها، اعتبارًا من يوم 17 أكتوبر 2021 لا علاقة له بفتح الطيران المباشر مع مصر.

وأوضح حنفي، لمصراوي، أن القرار خاص بالطيران الداخلي السعودي لفتح الطاقة الاستيعابية، متابعًا: "الطائرة قبل القرار كانت بتطلع غير ممتلئة بالكامل لكن بعد القرار كاملة العدد".

وأشار رئيس اتحاد المصريين بالسعودية إلى أن هناك شرط لصعود الطائرة تتمثل في: أخذ جرعتين -(تحصين كامل)- من لقاح كورونا المعتمد في المملكة العربية السعودية.

وأكد أن قرار فتح الطيران المباشر للمصريين إلى الأراضي السعودية يرجع إلى الحكومة السعودية ولا أحد يستطيع التدخل فيه أو التكهن به إطلاقاً قائلا: "حتى وقتنا هذا لا يوجد معلومة عن فتح الطيران المباشر للجميع لأنه قرار دولة ولا دخل لأحد فيه".

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني؛ أعلنت تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة العربية السعودية، اعتبارا من يوم 11 ربيع الأول 1443هـ الموافق 17 أكتوبر 2021م.

وأوضحت الهيئة في تعميم أصدرته إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، أنه سيتم استخدام كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة لتشغيل الرحلات المحلية والدولية، كما سيتم الاستمرار في التأكد من حالة التحصين في تطبيق "توكلنا".

يأتي هذا القرار مع بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا في السعودية اليوم الأحد نظراً للتقدم في تحصين المجتمع وتراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتتضمن إجراءات التخفيف عدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الالتزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.