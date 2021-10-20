الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر يفوز بالمركز الثاني لجائزة القيادات المتميزة فرع "رئيس قطاع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

فاز الدكتور إسماعيل أحمد الحداد الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، بالمركز الثاني فئة "رئيس قطاع"، لجائزة التميز الحكومي، كأحد القيادات المتميزة.

وسلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جائزة المركز الثاني للقيادات المتميزة، للدكتور إسماعيل الحداد.

وعقدت مساء الثلاثاء، الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومى، وتم الإعلان عن أسماء الفائزين بحفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومى، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والوزير محمد القرقاوى وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبمشاركة عددًا من الوزراء، بقصر القبة الرئاسي.