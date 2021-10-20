كوريا الشمالية تعلن نجاح تجاربها لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت كوريا الشمالية، الأربعاء، نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي جديد من غواصة، وذلك في أعقاب تنديد الولايات المتحدة بالتجربة التي أجريت، الثلاثاء، حسبما نقلا وكالة رويترز.

واعتبرت الولايات المتحدة، بحسب بيان للبيت الأبيض، التجارب الصاروخية التي تقوم بها بيونج يانج “تنتهك قرارات مجلس الأمن”، و”تهدد الاستقرار في المنطقة”.

وكانت كوريا الشمالية، أجرت تجارب صاروخية في بحر اليابان، في وقت سابق، الثلاثاء.