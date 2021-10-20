شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تطلق «بالستيًا» من غواصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم، بأن بيونجيانج اختبرت إطلاق صاروخ باليستي جديد من غواصة، بعد يوم من رصد السلطات في كوريا الجنوبية واليابان اختبار سلاح على ما يبدو.

وذكر جيش كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء إنه يعتقد أن كوريا الشمالية اختبرت إطلاق صاروخ باليستي من غواصة قبالة ساحلها الشرقي، في تجربة هي الأحدث ضمن سلسلة اختبارات صاروخية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الصاروخ الباليستي الذي يُطلق من الغواصات وهو من "الفئة الجديدة" انطلق من نفس الغواصة التي استُخدمت في تجربة صاروخ أقدم في عام 2016.

وأشار محللون إلى أن صورا نشرتها وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية تظهر على ما يبدو صاروخا أصغر قطرا من النسخ السابقة من صواريخ الغواصات الكورية الشمالية، وهو ما يعني إمكانية تسليح الغواصة بعدد أكبر، وإن كان أصغر مدى، من الصواريخ، وربما يجعل كوريا الشمالية المسلحة نوويا أقرب إلى نشر غواصة مسلحة بصواريخ باليستية.