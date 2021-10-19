مجلس وزراء النقل العرب يدعم ترشيح الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

أكد مجلس وزراء النقل العرب دعمه لإعادة ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية "IMO" في الفئة "B" للفترة " 2022 - 2023 ".



جاء ذلك في ختام أعمال الدورة "34" لمجلس وزراء النقل العرب ،التي عقدت حضوريا ، اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الأردن ، وبمشاركة وزراء النقل العرب ومن يمثلهم ورؤساء الوفود.

ترأس وفد الدولة المشارك المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل وضم كلا من الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل والمهندس محمد فكري رئيس قسم سياسات النقل البري.