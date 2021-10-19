في تصنيف مؤسسة "التايمز".. خليفة الإماراتية الـ21 عالميا

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

حلت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في المركز الأول على مستوى الإمارات والـ21 عالمياً في تصنيفات مؤسسة التايمز للتعليم العالي، والتي ركزت على تصنيف الجامعات ذات الاقتصادات الناشئة للعام 2022.



جاء ذلك على هامش قمة التايمز للتعليم العالي للاقتصادات الناشئة المقام حاليا في دبي.

ويعتمد تصنيف الجامعات ذات الاقتصادات الناشئة على نفس مؤشرات الأداء الـ 13 والتي تستخدمها مؤسسة التايمز للتعليم العالي في تصنيف الجامعات العالمية للتحكيم بين المؤسسات التعليمية في مجالات التعليم والبحوث ونقل المعرفة والجهود الدولية.

كما اعتمدت التايمز على معايير ترجيحية أخرى في بيان أولويات التطور لجامعات الاقتصادات الناشئة.