بعد العثور على عبوة مشبوه.. سلطات مطار مانشستر البريطاني تخلي إحدى صالاته

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

أعلنت سلطات مطار مانشستر البريطاني، الثلاثاء، إخلاء إحدى صالاته بعد العثور على عبوة مشبوهة.



وقالت سلطات مطار مانشستر البريطاني، إنه:" نحن على اتصال مع الشرطة بشأن الطرد المشبوه".

وتلقت السلطات البريطانية بلاغا عن طرد مشبوه بالمطار، ما دفع شرطة مانشستر الكبرى إلى فرض طوقا أمنيا كإجراء احترازي بعد اكتشاف الطرد في الصالة رقم 2 في الساعة 15:20 بتوقيت جرينتش.

وأضافت السلطات البريطانية أنه "تم إخلاء المطار حسب الإجراءات المعتادة أثناء إجراء التقييم".

وقال متحدث باسم مطار مانشستر، إنه: "نحن على اتصال وثيق بشرطة مانشستر الكبرى، التي تتعامل مع الموقف، وسنعلن التفاصيل في أقرب وقت ممكن".