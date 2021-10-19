شكرا لقرائتكم خبر عن طرد مشبوه.. ماذا حدث في مطار مانشستر؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
تسبب طرد مشبوه في إجراءات عاجلة بمطار مانشستر في المملكة المتحدة ، حيث قامت سلطات المطار، بإخلاء المبنى 2 في المطار.
وبحسب ما ذكرته وكالة “رويترز” فقد تم إخلاء المبنى 2 في مطار مانشستر بعد تقارير عن وجود طرد مشبوه.
كما تم إجلاء الركاب والموظفين من المبنى رقم 2 بالمطار بعد تقارير عن العثور على الطرد المشبوه.
وتجري السلطات في المطار حالياً تحقيقات واسعة، لمعرفة حقيقة الطرد المشبوه.
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