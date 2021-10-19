شكرا لقرائتكم خبر عن طرد مشبوه.. ماذا حدث في مطار مانشستر؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تسبب طرد مشبوه في إجراءات عاجلة بمطار مانشستر في المملكة المتحدة ، حيث قامت سلطات المطار، بإخلاء المبنى 2 في المطار.

وبحسب ما ذكرته وكالة “رويترز” فقد تم إخلاء المبنى 2 في مطار مانشستر بعد تقارير عن وجود طرد مشبوه.

كما تم إجلاء الركاب والموظفين من المبنى رقم 2 بالمطار بعد تقارير عن العثور على الطرد المشبوه.

وتجري السلطات في المطار حالياً تحقيقات واسعة، لمعرفة حقيقة الطرد المشبوه.