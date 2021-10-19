انت الان تتابع خبر لهذا السبب... أطعمة لا يجوز خلطها! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" أن اتباع نظام غذائي غير صحي، يمكن أن يؤدي إلى عواقب غير حميدة.

وأضافت الخبيرة: "قد لا يخطر ببال الكثيرين، أن تناول اللحم بالبطاطس مع الطماطم والخيار، وشرب القهوة بالحليب خلال ذلك، يمكن أن يكون ضارا لعملية الهضم. خاصة أن هناك الكثير من الناس يشعرون بعدم الراحة بعد تناول مثل هذا الطعام، ويواجهون اضطرابات في عمل الجهاز الهضمي على وجه التحديد بسبب عدم توافق بعض الأطباق المعتادة أو مكوناتها".



وتابعت الخبيرة: "لا تتحمل معدة الكثير من الناس، اللحوم مع البطاطس أو المعكرونة، وذلك لأن هضم اللحوم يتم في المعدة، أما هضم الأطعمة النشوية فيتم بشكل رئيسي في الأمعاء".

ونصحت خبيرة التغذية، بعدم شرب الكثير من القهوة مع الحليب بسبب خصائص التركيب الكيماوي لهذين المنتجين، وأوضحت قائلة: "إذا شربت كوبا واحدا، فلن يحدث أي شيء مزعج. ولكن خلال شرب كميات كبيرة، سيجعل القهوة وكذلك الشاي الثقيل، ترتبط ببروتينات الحليب، وهذا سيعقد عملية الهضم".