إيران تعلن قرب تسليم العراق مقترح بشأن ملف 'مجاهدي خلق'

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت إيران، الثلاثاء، عن قرب تسليم العراق مقترح بشأن ملف "مجاهدي خلق".

وقال أمين لجنة حقوق الانسان في إيران كاظم غريب آبادي لدى استقباله وزير العدل العراقي عبد الستار محمد، بحسب وكالة "فارس"، إن "ايران ستسلم قريبا مقترحها العملي الى العراق بشأن ملف زمرة المنافقين "منظمة مجاهدي خلق الارهابية".



وأعرب آبادي عن امله بـ"تطوير العلاقات بين البلدين ايران والعراق في مختلف المجالات وخاصة في المجالات الحقوقية والقضائية"، وقال إن "احد برامج لجنة حقوق الانسان، تتمثل في ترويج حقوق الانسان وحقوق المواطنة والدفاع عنها بناء على التعاليم الدينية".