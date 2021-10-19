لقاح كورونا.. عودة الحديث عن جرعة معززة لزيادة الفاعلية

وقالت الصحيفة، يأتي ذلك بعد أن قدمت المعاهد الوطنية للصحة بيانات الأسبوع الماضي تظهر أن متلقي لقاح جونسون لديهم مستويات أعلى من الأجسام المضادة، حيث رفع معزز جونسون مستويات الأجسام المضادة أربعة أضعاف على مدار أسبوعين بينما رفع معزز فايزر المستويات 45 ضعفا، وارتفع معزز موديرنا المستويات 76 ضعفا.وستسمح هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) للأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل بـ "خلط ومطابقة" لقاحات كورونا والطلقات المعززة.

وقالت الصحيفة، إنه من المتوقع أن توافق وكالة الصحة الفيدرالية على جرعات إضافية لتطعيمات موديرنا وجونسون آند جونسون هذا الأسبوع، لكن المسئولين سيفوضون أيضًا الأشخاص بالحصول على مادة معززة من إنتاج شركة مختلفة عن تلك التي صنعت اللقاح الذي تلقوه في البداية، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.