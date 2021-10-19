عبر إكسبو 2020 دبي.. رئيس غيانا يروج لفرص الاستثمار في بلاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

استعرض الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غيانا التعاونية مجالات الاستثمار في بلاده، ضمن مشاركتها في "إكسبو 2020 دبي".



وأكد عرفان أن مشاركة بلاده في إكسبو 2020 دبي تأتي انطلاقاً من أهمية التواجد في هذا الحدث العالمي الذي يضم 192 دولة والفرصة الاقتصادية التي يقدمها.

وذلك لتعزيز التواصل والشراكات بين مختلف دول العالم من أجل دعم الجهود الدولية في التنمية والاستدامة والطاقة النظيفة بما يخدم العالم والبشرية جمعا.

وقال رئيس غيانا، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامش زيارته لإكسبو 2020 دبي، يرافقه وفد رفيع المستوى، إنه عندما نتحدث عن غيانا فإننا نتحدث عن التاريخ والثقافة والموارد الطبيعية والغذاء بما لدينا من كميات كبيرة من المياه العذبة، التي من شأنها تعزيز الأمن المائي والغذائي.

وتابع: وهو مستقبل الاستدامة فضلا عن ما لدينا من فرص استثمارية كبيرة في مجالات التعدين والسياحة الطاقة والبنية التحتية كما لدينا الإمكانات النهضة التنموية ، وإكسبو 2020 دبي يمثل لنا فرص كبيرة لبناء الشراكات مع مختلف حكومات العالم وكذلك القطاع الخاص والعام في دولة الإمارات.

وأضاف قائلا: سعداء بالمشاركة في إكسبو 2020 دبي ولدينا رؤية تنموية لمختلف القطاعات الاستثمارية في الصحة والتعليم والبنية التحتية والزراعة ووجودنا في هذا الحدث الدولي من أجل بناء الشراكات والاستفادة من تجربة دولة الإمارات ودبي التي تعد نموذج عالمي يحتذى.

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ومن جانبها، استعرضت اوندج واراند وزيرة السياحة والصناعة والاستثمار، الفرص الاستثمارية المتوفرة في غيانا، مؤكدة أن المشاركة في إكسبو 2020 تعكس أهمية دبي ومكانتها على الخارطة الدولية، وهي رائدة في التنمية الشاملة.

وأكدت أنها نموذج بالنسبة إلى غيانا، التي تسعى لجذب الاستثمارات بفضل موقعها الجغرافي وبعدها عن نطاق الكوارث الطبيعية التي تعاني منها بعد الدول في قارة أمريكا الجنوبية، وكذلك بفضل الاستقرار والأمن والبنية التحتية المتقدمة.

بدوره، قال الدكتور آشلي سينغ وزير المالية في جمهورية غيانا، إن "إكسبو 2020 دبي" يشكل حدثا هاما من أجل تعزيز نمونا الاقتصادي الذي استطاع في السنتين الماضيتين تحقيق نمو إيجابي بالرغم من جائحة كوفيد 19، ونتوقع أن يستمر هذا النمو لنصل إلى 20 % خلال العامين القادمين.

كما أشاد تشارز رامسو وزير الثقافة والشباب والرياضة بالتجربة الاستثنائية التي تقدمها دبي للعالم من خلال هذا التنظيم الرائع لمعرض إكسبو 2020 دبي، مشيرا إلى أن شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" يؤكد على استثنائية دولة الإمارات في تنظيم هذا الحدث العالمي.

الجدير بالذكر أن جمهورية غيانا تقع على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية المطل على المحيط الأطلسي وتعد واحدة من أسرع البلدان النامية في قارة أمريكا الجنوبية، بفضل اكتشافات النفط والغاز والزراعة والتعدين.

كما أنها مزيج بين جمال الطبيعة والغابات المطيرة والشلالات المائية، فضلا عن الحياة البرية وتراثها الثري وشعبها المضياف.