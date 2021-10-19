ناشطة إيرانية: تعرضت للتفتيش الذاتي "عارية" داخل السجن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

كشفت الناشطة الإيرانية ”موجكان كاووسي“ التي تقبع في أحد السجون عن إجبارها على خلع ملابسها بالكامل بغرض عمليات ”التفتيش الذاتي“، التي تجريها سلطات السجن، واصفة الأمر بـ“التعذيب الروحي الشديد“ و“الاعتداء على الحدود الأكثر شخصية“، وفق ما نقل موقع ”إيران انترناشيونال“.



وقالت كاووسي، المُحتجزة في سجن في مدينة كرج غرب طهران: ”لقد أجُبرت على التعري تماما لكي أخضع للتفتيش البدني الذاتي، رغم إصراري ومعارضتي الشديدة للأمر أمام مسؤولي التفتيش“.

وأشارت السجينة السياسية الكردية خلال آخر اتصال هاتفي مع ذويها إلى أنها ”تتعرض في السجن لأكثر الظروف غير الإنسانية، وتعاني من فرض الحراسة المشددة“، وفق ما نقل موقع منظمة ”هنكاو“ المعنية بحقوق الأكراد في إيران.