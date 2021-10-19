جون أفريك: المغرب يخوض "حربًا دبلوماسية" لتهدئة التوتر مع الاتحاد الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

تخوض الدبلوماسية المغربية ”حربًا“ على الجبهة الأوروبية، في مسعى إلى إقناع الاتحاد الأوروبي بوجهة نظر المملكة حول ملف الصحراء الغربية، الذي كان موضع توترات بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأخيرة، إضافة إلى قضايا الهجرة.



وخلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء المغربي برئاسة الملك محمد السادس، تم الإعلان عن تعيين الدبلوماسي المخضرم يوسف العمراني سفيرًا للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي، ومحمد بن شعبون سفيرًا للمغرب في باريس، وفق بيان صادر عن القصر الملكي.

ويشير تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“ تعليقًا على هذين التعيينين إلى أن ”كلا المنصبين كانا شاغرين في السابق“، موضحًا أن ”هذه التعيينات الأولى في عهد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وتأتي بعد أسابيع قليلة من التوترات بين المملكة وأوروبا حول سبتة وقضية الهجرة، وبعد قضية ”بيغاسوس“ التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، وأعطت فكرة عن الأهداف الدبلوماسية المغربية مع فرنسا وأوروبا“، وفق تعبيره.