شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير: سجال فلسطيني تركي بعد اتهامات بشأن تتبع "السلطة" لعناصر حماس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

سلط تقرير إسرائيلي صادر عن ”مركز القدس للشؤون العامة والدولة“، اليوم الثلاثاء، الضوء على اتهامات تروج لها حركة حماس، بشأن عمليات تجسس تباشرها أجهزة السلطة الفلسطينية، ضد نشطاء الحركة في تركيا.



وأشار إلى نفي السلطة الفلسطينية هذه الاتهامات، وأن الحديث يجري عن حملة من جانب ”حماس“ تستهدف شخص رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، ماجد فرج.

وذكر التقرير أن ”حماس“ تتحدث عن تجنيد 7 شبان فلسطينيين لمهمة تجسس داخل الأراضي التركية، ومراقبة نشطاء ينتمون إليها، بزعم مساعدة ”الموساد“ الإسرائيلي في تصفيتهم.