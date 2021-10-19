العاهل البحريني يستقبل رئيس الاتحادي الإماراتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفه، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر بن غباش.



ونقل رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي إلى الملك البحرين تحيات وتقدير إخوانه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لمملكة البحرين وشعبها باستمرار التطور والازدهار.

ورحب العاهل البحريني برئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأبلغه بنقل تحياته إلى إخوانه رئيس الإمارات ونائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأخلص تمنياته لشعب الإمارات الشقيق بالمزيد من الرفعة والرقي.

وأعرب العاهل البحريني عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة التي تجمع بين المملكة وشقيقتها الإمارات والتي تزداد رسوخًا وقوةً في ظل الحرص المتبادل على تطويرها وتوسيع آفاقها.

وأكد أهمية مثل هذه الزيارات الأخوية التي تسهم في تفعيل أطر التعاون وتبادل التجارب والخبرات فيما يخص العمل البرلماني والديمقراطي إلى جانب التنسيق حيال مختلف القضايا المشتركة.

وأشاد العاهل البحريني بدور المجلسين في البلدين وإسهامهما في تقوية أواصر العلاقات البحرينية الإماراتية على المستويين الرسمي والشعبي ودعم مسيرة البناء والتطور في البلدين الشقيقين.

بدوره، أعرب رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عن خالص شكره وتقديره لملك البحرين على حرصه المستمر لتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة وتوثيق التعاون البرلماني والنيابي وكل ما فيه الخير للبلدين الشقيقين.