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روسيا.. سلطات موسكو تفرض قيودا جديدة على خلفية انتشار فيروس كورونا

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محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

أصدر عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، توجيها بإعادة تفعيل بعض القيود العامة في المدينة على خلفية انتشار عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

 

وألزم سوبيانين أصحاب الأعمال في موسكو بنقل 30% على الأقل من الموظفين إلى العمل عن بعد، بينهم كل العاملين الذين تفوق أعمارهم على 60 سنة أو يعانون من أمراض مزمنة، من 25 أكتوبر إلى 25 فبراير 2022.

 

كما وجه عمدة موسكو بتطبيق "النظام المنزلي" بحق المسنين والأشخاص المعانين من الأمراض المزمنة، ليعمل خلال الفترة ذاتها.

 

ولا تشمل هذه القيود الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا منذ أقل من 6 أشهر أو تم تلقيحهم بالكامل ضد المرض.

 

وتشهد موسكو ارتفاعا ملموسا لمؤشري الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا حيث تجاوز عدد المصابين على أساس يومي مستوى 6 آلاف حالة، بينما تخطت حصيلة المتوفين نقطة 70 شخصا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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