روسيا تتجاوز حاجز الـ 225 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم، حاجز الـ 225 ألفا بعد تسجيل 1015 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية في أعلى حصيلة وفيات منذ بداية الجائحة في 2 مارس 2020، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس إلى 225 ألفا و325 حالة وفاة.



وأعلنت غرفة العمليات الروسية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا - في تقريرها اليومي وبحسب وكالة "انتر فاكس" للأنباء - عن انخفاض في عدد الإصابات اليومية خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بتسجيلها 33740 إصابة مقارنة بـ 34325 في اليوم السابق، ليبلغ إجمالي الإصابات 8 ملايين و60 ألفا و752 حالة، بينما تماثل 23426 مريضا للشفاء، ليبلغ مجموع المتعافين سبعة ملايين و40 ألفا و481 شخصا.