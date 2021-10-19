شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..النيران تلتهم طائرة أمريكية بعد تحطمها في تكساس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة اشتعال النار بطائرة بعد تحطمها في ولاية تكساس الأمريكية. وأظهرت صورا ومقطع فيديو تصاعد ألسنة الدخان من الطائرة بعد تحطمها، في مقاطعة والر بالولاية. وأفادت وسائل إعلام أن الطائرة كانت تقل عددا من الأشخاص، لكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن خسائر بشرية.

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